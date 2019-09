Drugskoerier riskeert 10 maanden cel omdat hij invaliditeitsuitkering bleef innen, terwijl hij ton cannabis invoerde Siebe De Voogt

13 september 2019

13u25 0 Ingelmunster Een 40-jarige drugskoerier uit Ingelmunster hangt 10 maanden cel boven het hoofd voor uitkeringsfraude. Khalid Z. bleef een invaliditeitsuitkering innen, terwijl hij met een driekoppige drugsbende 930 kilogram cannabis invoerde vanuit Marokko. Voor die drugshandel kreeg de man eerder al 5 jaar cel, waarvan 37 maanden effectief.

Het onderzoek naar de drugshandel van Khalid Z., zijn broer en een kompaan werd in augustus 2015 opgestart. De drie bleken samen te werken met een internationale drugsbende die grote hoeveelheden cannabis vanuit Marokko naar Nederland smokkelde. Z. en zijn kompanen voerden zelf 930 kilogram van de drugs in, onder meer naar Kortrijk en Bergen-Op-Zoom. Ze kregen daarvoor op 26 maart vorig jaar celstraffen van 5 jaar, waarvan 37 maanden effectief. De veertiger is intussen op vrije voeten, maar moest zich vrijdagmorgen opnieuw voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden in een nevendossier van de drugszaak. Terwijl Z. koerier speelde, bleef hij immers zijn invaliditeitsuitkering innen.

De man ontving de steun, sinds zijn oogzenuw werd geraakt bij een verkeersongeval. In totaal vordert het arbeidsauditoraat de terugbetaling terug van 17.301 euro. “Beklaagde reed als koerier in 49 weken tijd 65.500 kilometer. Dat is zo’n 1.300 kilometer per week. Als die man dergelijke afstanden kon afleggen, was hij evengoed in staat arbeid te verrichten. Hij had moeten aangeven bij de arbeidsgeneesheer dat hij inkomsten had, zonder daarbij dieper te moeten ingaan op de aard van die inkomsten.” Khalid Z. hangt voor de fraude 10 maanden cel boven het hoofd. Zijn advocaat vraagt echter de vrijspraak. “Wettelijk gezien kan het mijn cliënt niet verweten worden dat hij geen misdrijf opbiechtte”, pleitte meester Serge Defrenne. “Hij kon toch moeilijk toegeven aan de arbeidsgeneesheer dat hij drugs dealde?” Uitspraak op 11 oktober.