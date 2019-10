Drugskoerier die invaliditeitsuitkering bleef innen vrijgesproken van fraude: “Het was zijn volste recht te zwijgen over zijn illegale bijverdienste” Siebe De Voogt

11 oktober 2019

13u05 5 Ingelmunster Een 40-jarige drugskoerier uit Ingelmunster is vrijgesproken voor uitkeringsfraude. Khalid Z. bleef een invaliditeitsuitkering innen, terwijl hij met een driekoppige drugsbende 930 kilogram cannabis invoerde vanuit Marokko. Volgens de rechtbank was het zijn volste recht om te zwijgen over zijn verboden bijverdienste.

Het onderzoek naar de drugshandel van Khalid Z., een kompaan en diens broer werd in augustus 2015 opgestart. De drie bleken samen te werken met een internationale drugsbende die grote hoeveelheden cannabis vanuit Marokko naar Nederland smokkelde. Z. en zijn kompanen voerden zelf 930 kilogram in. Ze kregen daarvoor op 26 maart 2018 celstraffen van vijf jaar, waarvan 37 maanden effectief. De veertiger is ondertussen op vrije voeten, maar moest zich vorige maand opnieuw voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden in een nevendossier van de drugszaak.

Vrijspraak

Terwijl Z. koerier speelde, bleef hij zijn invaliditeitsuitkering innen. De man kreeg die nadat zijn oogzenuw werd geraakt bij een ongeval. “De beklaagde reed als koerier in 49 weken 65.500 kilometer. Dat is 1.300 kilometer per week. Als hij zulke afstanden kon afleggen, was hij ook in staat te werken. Hij had moeten aangeven bij de arbeidsgeneesheer dat hij inkomsten had, zonder daarbij dieper te moeten ingaan op de aard van die inkomsten.” Khalid Z. vroeg de vrijspraak en kreeg die vrijdagmorgen ook.

Volgens de rechtbank was het zijn volste recht om te zwijgen over zijn illegale bijverdienste. “Meedelen dat hij een activiteit had, zou met zich hebben meegebracht dat de beklaagde uitleg had moeten geven over zijn drugsdealen. Niemand kan echter gedwongen worden tegen zichzelf te getuigen of verplicht worden mee te werken aan een onderzoek. Dat vormt de kern van het recht op een eerlijk proces.”

Z. mag dus voorlopig zijn 17.301 euro aan invaliditeitsuitkeringen houden. Via een andere procedure kan het bedrag mogelijk wel nog teruggevorderd worden.