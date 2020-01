Dronken bestuurder knalt tegen geparkeerde bestelwagen AHK

01 januari 2020

14u44 2

In de Nieuwstraat in Ingelmunster heeft een dronken bestuurder redelijk wat ravage aangericht. Woensdag rond 9.15 uur knalde hij tegen een geparkeerde bestelwagen. Door de klap schoof die bestelwagen vooruit tegen een andere bestelwagen. In totaal raakten drie auto’s zwaar beschadigd. De bestuurder was onder invloed van alcohol en had nog een lading vuurwerk in zijn auto van oudejaarsavond.