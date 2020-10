Drive-in cinema palmt parking sportcentrum in Valentijn Dumoulein

08 oktober 2020

14u52 1 Ingelmunster Op vrijdag 16 oktober pakt de Dienst Vrije Tijd van Ingelmunster uit met een drive-in cinema. Om 20 uur kan je er vanuit je wagen genieten van de openluchtvertoning van de film The Peanut Butter Falcon.

De drive-in cinema is een origineel alternatief voor de klassieke bioscoop: niemand die voor je beeld komt zitten en je stoort de andere bezoekers niet als je popcorn eet. Via een frequentie op de autoradio kan je alles perfect volgen. The Peanut Butter Falcon is een komische avonturenfilm met in de hoofdrollen Shia LeBeouf en Zach Gottsagen. De jonge Zak met het syndroom van Down heeft slechts één droom: professioneel worstelaar worden. Wanneer hij op een dag wegloopt uit het verpleeghuis wil hij niks liever dan die droom waarmaken. Al snel ontmoet hij Tyler, die ook op de vlucht is. Als twee ongewone bondgenoten weten ze te ontsnappen en beleven ze de wildste avonturen.

Er is in de drive-in cinema plaats voor maximum 50 auto’s. Je mag zelf je eten en drinken mee brengen. De kostprijs bedraagt 15 euro per auto. Inschrijven kan via het loket Vrije Tijd. Wie met een grotere auto komt, kan contact opnemen via vrijetijd@ingelmunster.be of 051/32.14.65.