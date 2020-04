Drie bewoners Maria Rustoord testen positief op coronavirus LSI

10 april 2020

14u46

Bron: LSI 0 Ingelmunster In woonzorgcentrum Maria Rustoord in Ingelmunster hebben 3 van de 6 bewoners met symptomen positief getest op het coronavirus. Zij worden nu op een aparte afdeling verzorgd. 39 andere bewoners van die ene getroffen afdeling worden preventief in quarantaine op hun kamer gehouden.

Deze week overleed in het Ingelmunsterse woonzorgcentrum een 90-jarige dame aan het virus. Zes andere bewoners van dezelfde afdeling vertoonden lichte symptomen en werden getest. De helft blijkt nu positief. “Maar ze zijn nog behoorlijk valide en in goede gezondheid”, vertelt hoofd bewonerszorg Sabine Lampaert. “Door hen af te zonderen op een aparte afdeling proberen we verdere besmetting te voorkomen. We hebben extra zuurstof en zijn goed uitgerust om hen te behandelen. We kunnen daarvoor ook op ondersteuning van het Sint-Jozefsziekenhuis in Izegem rekenen.” 39 andere bewoners van die ene getroffen afdeling worden preventief nog minstens een week in quarantaine op hun kamer gehouden. Daar verbleven ze al een week lang.