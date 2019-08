Dirk behaalt met beachvolleybal brons op Wereldspelen voor Politie en Brandweer: “Tegen Brazilianen beste wedstrijd van mijn leven gespeeld” Valentijn Dumoulein

28 augustus 2019

07u55

Ingelmunster De Olympische Spelen vinden pas volgend jaar in Tokio plaats, maar brandweermannen en politieagenten konden deze maand op hun Wereldspelen in China al even bewijzen wat ze op sportief vlak waard zijn. Dirk De Baene (54) behaalde er met zijn kompaan Christian Styns uit Bredene brons bij het beachvolleyballen.

Dirk is in het dagelijks leven leerkracht Industrieel Ingenieur aan het VTI van Tielt, maar was ook twintig jaar brandweerman. Ook wie het beroep ooit uitoefende, maar dat nu niet meer doet kon zich inschrijven voor de kwalificaties van de World Games for Police and Fire. Dat tweejaarlijkse sportieve evenement vindt sinds 1985 plaats en laat politie- en brandweermannen toe om het in 65 sporten tegen elkaar op te nemen. “Ik speel al veertig jaar volleybal en ben de coach van de Izegemse en Tieltse teams”, vertelt Dirk. “Daarnaast ben in het weekend ook scheidsrechter tijdens matchen. Het was mijn teamgenoot Christiaan die mij voorstelde om samen naar de Wereldspelen te gaan. Om dat te doen moesten we ons hier nog kwalificeren, maar dat ging al bij al vlot.”

Boomlange Chinezen

Het duo zakte begin augustus naar het Chinese Chengdu af, een metropool met liefst 22 miljoen inwoners. “Meer dan dubbel zo groot als New York, dus we moesten ons wel even aanpassen”, vertelt Dirk. “Er waren 8.500 deelnemers en er stonden liefst 10.000 vrijwilligers klaar om alles in goede banen te leiden.” Het beachvolleybaltornooi begon met een match tegen de Verenigde Staten. “Die wonnen we makkelijk omdat de Amerikanen met elkaar in ruzie lagen”, lacht Dirk. “De wedstrijd daarop werden we geconfronteerd met boomlange Chinezen van wel twee meter. Een serieus obstakel, maar door ons op onze techniek te focussen wonnen we toch met 21-16. Rusland was een andere kloef. Die mannen krijgen tijdens hun werk vier uur per dag dat ze zich op volleybal mogen focussen. Die luxe hebben we niet. Hun niveau was te hoog en dus verloren we helaas. Daarna volgden twee matchen tegen Brazilianen waarin we het helaas niet haalden. Die mannen wonen bij wijze van spreken op het strand en groeien met de sport op.”

SV Ingelmunster versus Club Brugge

Toch was het verhaal daar niet over en uit voor het duo. “In de finales kwamen we nog eens uit tegen de Brazilianen. Het was veertig graden en we hadden niks te verliezen. Ik ben op voorhand al hun poulewedstrijden gaan bekijken en we sliepen op de dag van de match uit tot ’s middags. Het was alsof SV Ingelmunster tegen Club Brugge zou spelen. Ik viel aan terwijl Christiaan blokte en passen gaf. Door vaak een voorwaartse ‘spin’ te doen en naar buiten te draaien konden we hen vaak overtroeven. De eerste set wonnen wij, de tweede hadden zij het voordeel en in derde konden wij het afmaken. Tegen die Brazilianen heb ik de beste wedstrijd van mijn leven gespeeld. Als ik er aan terugdenk word ik nog steeds emotioneel. Het leverde ons uiteindelijk brons op.”

Bijna zilver

Naast het beachvolleybal waagden de heren ook hun kans in het gewone volleybal. “We speelden in een team van zes met Brusselse brandweermannen, maar daar verloren we helaas al onze wedstrijden”, vertelt Dirk. “Het verging ons beter in de 2 tegen 2 volleybal-competitie. Daar verzeilden we uiteindelijk op een vierde plaats, maar hadden we onze laatste match tegen de Finnen gewonnen, dan hadden we toch zilver behaald. Dat kon omdat een paar ploegen dezelfde score zouden gehad hebben. Helaas sukkelde Christiaan met een blessure en was dat onhaalbaar. Het mocht dus helaas niet zijn, maar uiteindelijk konden we toch terug naar huis keren met een bronzen medaille en die zal ik nog lang koesteren.”