Directeur BLO-school De Zon gaat jonge leraars begeleiden VDI

16 juli 2019

12u54

Bron: VDI 0 Ingelmunster Dominique Couvreur, directeur van BLO-school De Zon, gaat vanaf het nieuwe schooljaar aan de slag als aanvangsbegeleider bij scholengemeenschap G8.

Vanaf 1 september krijgen alle scholen een aantal uren toegewezen om een aanvangsbegeleider of mentor aan te stellen. Hij of zij moet nieuwe leerkrachten begeleiden en wegwijs maken. Scholengemeenschap G8 stelt een mentor aan die alle nieuwe leerkrachten binnen de scholengroep zal ondersteunen. Dominique Couvreur vult vanaf volgend schooljaar die rol in.

“Als mentor zal ik jonge leerkrachten begeleiden en ondersteunen. Daarnaast zal ik ook helpen bij het opzetten en uitrollen van het professionaliseringsbeleid in de 11 scholen van de G8”, verduidelijkt Dominique. “Na 11 jaar als directeur bij zowel De Wingerd als De Zon kies ik met veel enthousiasme voor deze nieuwe carrièrewending. Vanuit deze functie blijf ik ook in de toekomst geregeld langskomen in beide scholen.”

Op zoek naar vervanger

Het gemeentebestuur gaat nu zo snel mogelijk op zoek naar een opvolger voor Dominique. Schepen van Onderwijs Martine Verhamme: “Het gemeentebestuur wil Dominique van harte bedanken voor zijn jarenlange inzet als directeur van De Zon en De Wingerd. We wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe job. We doen er alles aan om zo snel mogelijk een waardige opvolger voor Dominique aan te stellen.”