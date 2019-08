Dierenasiel verkoopt snoep om eten voor katten te kopen Valentijn Dumoulein

15 augustus 2019

15u19

Bron: Valentijn Dumoulein 0

De vzw Hoop voor Zwervertjes is een erkend dierenasiel en vangt zwerfkatten uit de regio op. De vzw krijgt subsidies van de overheid, maar niet voldoende om de hoge kosten voor de verzorging van de dieren te kunnen betalen. Er geldt momenteel zelfs een noodstop door een overvloed aan kittens. “Meer dan we nu hebben, is praktisch en financieel niet meer haalbaar”, zeggen de initiatiefnemers. “Alleen meldingen uit Izegem, Oostrozebeke, Ingelmunster en Meulebeke – waar we een contract mee hebben – kunnen we nog aannemen. Voor andere gemeentes moeten we helaas doorverwijzen naar het plaatselijk asiel of de gemeentediensten.”

Om de kosten toch enigszins te drukken, verkoopt de vzw nu zakjes snoep om de werking te ondersteunen. Een zakje snoep kost drie euro. Bestellen kan op 0499/82.00.15 of door een privébericht te sturen op de Facebook-pagina van Elise De Vos.