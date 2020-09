De Wingerd zet schooljaar in met gekke brillen en nieuw speeltoestel Valentijn Dumoulein

01 september 2020

14u46 0 Ingelmunster De kinderen van basisschool De Wingerd/De Zon konden hun geluk niet op toen ze op de eerste schooldag de speelplaats betraden. Ze mochten voor het eerst een gloednieuw speeltoestel in gebruik nemen.

“De containerklassen verdwenen een paar jaar geleden van onze speelplaats en maakten plaats voor een nieuwe speelzone”, zegt juf Marieke Messiaen. “Deze werd in de vakantie functioneel ingericht. We maakten er onder andere een gloednieuwe buitenklas. Hier mogen leerkrachten lesgeven, maar er kunnen ook vergaderingen op een veilige manier doorgaan. Naast de buitenklas kreeg de speelplaats ook nog een prachtig houten speeltoestel voor de jongere leerlingen. Daarnaast is er ook een nieuw voetbalveld in kunstgras aangelegd en komen er kleine groenzones bij.”Tot slot werd ook de turnzaal in een nieuw jasje gestopt. Alles werd geschilderd en er ligt een nieuwe vloerbedekking.

Gekke bril

De kinderen mochten op de eerste schooldag ravotten terwijl ze gekke brillen droegen. Die kregen ’s morgens van de meesters en juffen, maar in de loop van de dag knutselden ze ook hun eigen papieren exemplaar in elkaar. “Het gegeven van een bril door het schooljaar heen gebruiken zal regelmatig terug komen, zoals op Valentijnsdag door een roze bril kijken”, geeft de juf nog mee.

Om alles coronaproof te houden is er ook een lange wastafel gemaakt die op de speelplaats prijkt. Er is ook een wandelzone met kleurrijke voetafdrukjes op de grond gemaakt.