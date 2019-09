De Misthoorn blaast tien kaarsjes uit Valentijn Dumoulein

23 september 2019

07u10 0 Ingelmunster Tien jaar geleden, op de Werelddag Dementie, werd De Misthoorn geboren. De thuisbegeleidingsdienst voor dementie is een samenwerking tussen het woon- en zorgcentrum Maria Rustoord en het gemeentebestuur. Dat jubileum is op het gemeentehuis gevierd.

Naar schatting hebben zo’n 202 000 mensen in ons land dementie. Voor Ingelmunster betekent dit dat er zo’n 258 mensen lijden aan de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. De Misthoorn richt zich in de eerste plaats tot die mensen die nog thuis wonen, want het is vaak thuis dat de eerste tekenen van dementie verschijnen. Als deze mensen hun diagnose krijgen, hebben ze vaak een heleboel vragen en bezorgheden. Daarom willen de medewerkers van de Misthoorn hen zo vroeg mogelijk in het ziekteproces informeren zodat zij zich begrepen en gesteund voelen. Door vroegtijdig mensen te ondersteunen, kan een opname in een woonzorgcentrum nog even uitgesteld worden.

De drie medewerkers, Bieke Ryckbosch, Mélanie Vanderbeke en Elke Vandamme, begeleiden een 60-tal mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ze gaan op huisbezoek of houden op afspraak een consultatie in de Misthoorn. Daarnaast stimuleert De Misthoorn ontmoeting met lotgenoten, zowel voor mensen met dementie als voor hun mantelzorgers. Elke eerste woensdag van de even maanden organiseren ze een koffietafel dementie rond een bepaald thema, maar er is ook ruimte voor persoonlijke vragen en inbreng van de mantelzorgers.

In de onpare maanden gaan ze de eerste woensdag van de maand wandelen of organiseren ze een bewegingsactiviteit.De derde donderdag van de maand is er het geheugenkoor waar mensen met dementie en hun mantelzorgers liedjes uit de tijd van toen zingen onder begeleiding van een zangeres en een accordeonist.

De Misthoorn wil ook de inwoners van Ingelmunster sensibiliseren en leren omgaan met dementie. Ze hopen het taboe, dat nog steeds rond dementie leeft, te doorbreken. Praten over dementie blijft moeilijk en hulp zoeken is niet altijd gemakkelijk. De voorbij jaren nam de Misthoorn enkele sensibiliseringsinitiatieven, zoals de kubussen in het straatbeeld, de samenwerking met de scholen, de lichtjeswandeling en de vorming voor de handelaars. Ze lenen ook een dementiekoffer uit met verschillende boeken over dementie.

“Met de komst van de Misthoorn is (beginnende) dementie en zijn bekommernissen en moeilijkheden een stuk bespreekbaarder geworden”, zegt schepen van Sociale Zaken Katrien Vandecasteele. “Dit heeft geleid tot herkenning en erkenning voor de persoon met dementie en zijn mantelzorgers.”

Na enkele donaties heeft de Misthoorn ook een hulpmiddelenkoffer ter beschikking. Deze bevat onder andere een aangepaste telefoon met fotoknoppen, een duidelijke kalender, een medicijndoosje met alarm, een GPS-traceersysteem … Zo kunnen mensen met dementie deze hulpmiddelen uittesten vooraleer ze aan te kopen.

De Misthoorn is elke weekdag bereikbaar via T 051 33 75 39 of info@demisthoorn.be. Website: www.demisthoorn.be.