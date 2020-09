De Buizerd zet deuren van natuurdomein De Mandelhoek open Valentijn Dumoulein

10 september 2020

11u10 0 Ingelmunster Natuurpunt De Buizerd pakt op zondag 13 september uit met een Natuur Te Kijk-namiddag in natuurgebied De Mandelhoek.

Als bezoeker kan je vrij wandelen op het bewegwijzerde wandelpad. Dit kan tussen 13.30 en 17 uur. De eerste paddenstoelen komen alvast tevoorschijn. De ingang bevindt zich aan het Schuttershuisje in de Waterstraat 6. Wie langs komt, blijft best beperkt tot zijn bubbel en moet een mondmasker dragen. Aangepaste kledij zoals stevig schoeisel is sterk aanbevolen.