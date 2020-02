De Buizerd verkoopt je spulletjes op rommelmarkt in Cultuurfabriek Valentijn Dumoulein

20 februari 2020

14u17 0 Ingelmunster Natuurpunt De Buizerd organiseert binnenkort zijn 35ste rommelbeurs in de Cultuurfabriek. Wie spulletjes wil verkopen, kan ze aan hen bezorgen en de organisatie verkoopt ze het hele weekend. Nadien kan je de niet-verkochte spullen en de winst ophalen.

Wie goederen wil binnen brengen, kan dat op vrijdag 28 februari tussen 9.30 en 18 uur en op zaterdag 29 februari tussen 8.30 en 11 uur. Als verkoper bepaal je zelf de verkoopprijs. Alles wordt ingeschreven en voorzien van stickers en de organisatie stalt alles uit. Wapens, koraal, ivoor, levende of opgezette dieren, oude kledij en schoenen en videocassettes worden geweigerd. Kleine meubelen in goede staat mogen wel verkocht worden. Niet-verkochte goederen en de opbrengst mag je op zondag 1 maart tussen 18 en 20 uur ophalen. De Buizerd int 25 procent van de verkoopprijs voor zijn service. Meer info op www.debuizerd.be of 0486/62.46.57.