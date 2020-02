De Brigands veilen koersfiets Philippe Gilbert in strijd tegen kanker Valentijn Dumoulein

20 februari 2020

16u02 1 Ingelmunster Dit jaar nemen vier Ingelmunsterse teams deel aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Deze week kwamen ze al eens samen om zich voor te bereiden op de fietsmarathon tijdens het Hemelvaartweekend. Ze moeten allen vijfduizend euro startgeld betalen. De Brigands willen een deel van dat geld inzamelen door enkele unieke wielerobjecten te veilen.

De Brigands bestaat uit mobiliteitsschepen Trui Lambrecht, Bob Staes, Martine Demeester, Ronny Cornillie, Evita Soenens, Steven Dierickx en Dominique Demasure. Via Deceuninck uit Gits, de sponsor van wielerteam Deceuninck-Quick-Step, konden zij aan een reeks unieke wielerobjecten raken. Zo veilen ze een koersfiets van Philippe Gilbert. Het gaat om een trainings- en wedstrijdfiets die hij in 2018 gebruikte. Het hoogste bod bedraagt momenteel 5.100 euro. Er is ook nog een gele helm en gesigneerd truitje dat Julian Alaphilippe tijdens de Tour van 2019 droeg. De helm levert momenteel 900 euro op en het truitje 440. Op 1 maart pakken de Brigands ook uit met een wielercafé in het JOC en is er Kuurne-Brussel-Kuurne op groot scherm. Een bod doen kan via www.openbare-verkopen.be .

De Skarters

Naast De Brigands is er ook het team De Skarters, dat zijn naam dankt aan een befaamde uitspraak van de Ingelmunsterse renner Yves Lampert. Zij organiseren nog tot 30 maart een champagneverkoop. De prijs bedraagt 22 euro per fles via nicocarlsberg@yahoo.com. Ook de Brandweerpost van Ingelmunster stoomt een team klaar, net als de Ingel Blues Bikers. Die laatste pakken op 7 maart om 19 uur uit met een kaas- en wijnavond bij Haelvoet in de Bekaertstraat 8.

