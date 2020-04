Coronavirus bij bewoonster (90)

wzc Maria Rustoord vastgesteld Valentijn Dumoulein

06 april 2020

14u13 0 Ingelmunster In woonzorgcentrum Maria Rustoord is het coronavirus bij een bewoonster van 90 jaar vastgesteld. De dame verbleef tot voor kort in het ziekenhuis en heeft het virus buiten de muren van het woonzorgcentrum opgelopen.

“We hebben COVID-19 lange tijd kunnen afhouden, maar nu is er inderdaad toch een besmetting bij één van onze inwoners vastgesteld”, zegt hoofd bewonerszorg Sabine Lampaert. “De dame verbleef voor een andere ingreep in het ziekenhuis en kort na haar terugkomst werden enkele symptomen vastgesteld. Na een test van haar huisarts bleek dat ze het coronavirus heeft.”

“We hebben de dame meteen in afzondering geplaatst en de nodige voorzorgsmaatregelen genomen”, aldus Lampaert. “Haar gezondheid is niet van die aard dat ze terug naar het ziekenhuis moet. Ze kan hier verder herstellen en we beschikken zowel over beademingsmateriaal als de nodige beschermingspakken en -maskers.”

Andere inwoners preventief testen gebeurt voorlopig niet. Dat gebeurt wel zodra ze symptomen ontwikkelen.