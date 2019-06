Congolese bisschop wil Ingelmunsterse en Ardooise paters zalig verklaren Valentijn Dumoulein

Er is in Congo een procedure tot zaligverklaring voor 19 Belgische vermoorde missionarissen opgestart. Het gaat om de zogenaamde 'martelaren van Kongolo' die daar op nieuwjaarsdag 1962 zijn vermoord. Onder hen bevinden zich ook pater Roger 't Jaeckens uit Ardooie en pater José Vandamme uit Ingelmunster.

De moord op de missionaris-paters was een zwarte bladzijde in de onafhankelijkheidsstrijd van de toenmalige Congolese provincie Katanga. Veel inwoners van de stad Kongolo sloegen op de vlucht. Ook de missionarissen kregen die raad, maar ze wilden hun gelovigen niet in de steek laten. Ze werden op 1 januari 1962 aangevallen door dronken soldaten van het regeringsleger, gefolterd en vermoord. Ze werden postuum bekend als de ‘martelearen van Kongolo’ en behoorden tot de Congregatie van de Heilige Geest, ook wel spiritijnen genoemd.

In de jaren ’60 werd al eens de zaligverklaring gevraagd, maar dat lukte toen niet omdat het niet duidelijk was dat ze als ‘martelaar om hun geloof’ werden gedood of enkel omdat ze Belgen waren. In 2017 veranderde paus Franciscus die procedure, waardoor die eerste vereiste wegviel.

Pater Roger

Pater Roger ’t Jaeckens (34) trad in 1948 binnen bij de spiritijnen en volgde het noviciaat in het Franse Auvergne. Later studeerde hij filosofie en theologie in Leuven, waar hij in 1954 tot priester werd gewijd. Hij was nog een paar jaar leraar in Lier, tot hij in 1958 naar Congo trok, waar hij professor werd aan het Kleinseminarie van Kongolo. In Ardooie herinnert het Pater ’t Jaeckensplein (nu ’t Jaekensplein – nvdr.) nog steeds aan de pater en er staat ook een herdenkingsmonument.

Pater José

Pater José Vandamme (33) studeerde eerst in Izegem en later in Lier en Gentinnes. Hij werd in 1953 tot priester gewijd en vertrok al in 1955 naar Kongolo, waar hij directeur van een pedagogische school en ziekenhuisaalmoezenier werd. Zijn zus Georgette trad ook in het klooster, maar zij overleed vorig jaar. In Ingelmunster herinnert de Pater Vandammestraat nog aan hem. Zijn straatnaambord kwam in 2016 nog in het nieuws omdat zijn geboortedatum er per ongeluk op werd vermeld als 1828, wat hem 134 jaar zou maken. Er werd later een ander bord met de juiste geboortedatum 1928 gehangen.

Hoewel de procedure tot zaligverklaring nu is opgestart, kan het nog enige tijd duren voor het zover is. Zo wer de zaligverklaring van de Moorsleedse pater Constant Lievens reeds in 2001 ingezet, maar is het nog steeds wachten op de afronding daarvan.