Concept Huis van de Vrije Tijd wordt halfweg juni voorgesteld CDR

21 mei 2020

10u57 0

Het Huis van de Vrije Tijd dat moet verrijzen op de site van wasserij Reinwas in de Oostrozebekestraat is één van de tien grote werken uit het Ingelmunsterse beleidsplan 2019-2025. Het concept ervan werd uitgedacht door zowel interne medewerkers als externe experts, gebruikers van het ontmoetingscentrum, de Cultuurfabriek en de bibliotheek en verenigingen die hun noden en wensen opsomden. Dit leidde tot een conceptnota die midden juni wordt voorgesteld via een roadshow, op voorwaarde dat de coronamaatregelen het toelaten om fysiek te vergaderen. Tijdens de presentaties kunnen de toekomstige gebruikers van het nieuwe Huis van de Vrije Tijd hun opmerkingen kenbaar maken die aangewend zullen worden om de conceptnota verder op punt te zetten.