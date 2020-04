Christiana (89) overwon coronavirus, haar man Gerard (88) haalde het helaas niet Valentijn Dumoulein

29 april 2020

16u32 50 Ingelmunster Het was woensdag voor Christiane Decaluwe (89) een dag vol gemengde gevoelens. Na een positieve coronatest moest ze bijna drie weken in quarantaine blijven, maar woensdag mocht ze dan toch de afgesloten afdeling van rusthuis Maria Rustoord verlaten en naar haar kamer terugkeren. Helaas zonder haar man Gerard (88), die de strijd tegen het coronavirus wel verloor.

Elf mensen in het rusthuis raakten besmet. Twee inwoners herstellen nog in het ziekenhuis, vier anderen op de afgesloten afdeling in het rusthuis zelf en vijf anderen zijn helaas overleden. Ook Christiana en haar man Gerard Seys werden het slachtoffer van het virus en raakten op 10 april besmet. Ze konden samen de tijd in quarantaine op de cohort-afdeling van het rusthuis doorbrengen. “Na negentien dagen mocht ze terug naar haar kamer, een emotioneel moment voor haar en het verzorgend personeel”, zegt hoofd bewonerszorg Sabine Lampaert. “Voor Christiana was het dus een dag vol gemengde gevoelens. Blij dat ze genezen is en terug naar haar kamer mag, maar tegelijk met het besef dat haar man er niet meer is. Het zal nooit meer hetzelfde zijn voor Christiana en met dat gevoel zitten we hier allemaal een beetje.”

Babbelbox

De alertheid voor de gezondheid van de bewoners blijft hoog en wordt nauwgezet opgevolgd. Op vrijdag 1 mei worden alle bewoners en medewerkers getest op het virus. Van de overheid krijgen ze voldoende testkits. Ondertussen doet het rusthuis er alles aan om bewoners via videochat en een babbelbox bewoners met hun familie in contact te brengen.