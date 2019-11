Chris Reilhof organiseert eerste fanbal in zijn café De Wante Valentijn Dumoulein

14 november 2019

16u01 1 Ingelmunster Zanger Chris Reilhof organiseert al langer fanbals, maar de eerstvolgende editie vindt voor het eerst plaats in zijn café De Wante in de Wantestraat. Hij staat er sinds dit voorjaar achter de toog, maar nodigt nu zelf een reeks collega’s uit en zal er uiteraard ook zelf op het podium staan.

Het fanbal gaat nu zaterdag 16 november vanaf 19.30 uur van start. De deuren openen om 18 uur. Naast een optreden van Chris zelf zijn er ook concerten van Phil Kevin, Bandit, Leah Bien, Alwin, Jason Bradley, Hans Hanssens en Tina Rosita. Tickets kosten 15 euro in voorverkoop of 17 euro aan de deur. Reserveren kan via 0498/10.71.34.