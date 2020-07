Chris Reilhof lanceert zomerse single ‘Onder de palmen van Santa Lucia’ Valentijn Dumoulein

30 juli 2020

14u47 0 Ingelmunster Zanger Chris Reilhof uit Ingelmunster heeft met ‘Onder de palmen van Santa Lucia’ een nieuw single uit en die past perfect bij de zomerse temperaturen van deze week.

“Door de coronacrisis moeten veel mensen hun vakantie naar zuiderse oorden annuleren”, zegt Chris. “Maar met deze nieuwe single kunnen ze dit alvast voor een groot stuk compenseren en zich meteen in zuiderse sferen voelen.” ‘Onder de palmen van Santa Lucia’ is volgens Chris een echte vakantieschlager. “In mijn eigen herkenbare stijl”, zegt hij. “Ik werd overigens dubbel getroffen door de coronacrisis. Niet alleen mijn optredens werden geannuleerd, maar ook mijn café-feestzaal De Wante in Ingelmunster kreeg te maken met de nefaste maatregelen die werden opgelegd. Gelukkig hervat het normale leven zich langzaam en dat is ook het geval voor mijn optredens en De Wante.”

‘Onder de palmen van Santa Lucia’ is verschenen bij D&V.