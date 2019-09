Chris Reilhof lanceert nieuwe single CDR

26 september 2019

07u45 6 Ingelmunster Chris Reilhof heeft een nieuwe single uit. ‘Leven zonder zorgen’, een productie en uitgave van D & V, is een stevig uptempo nummer dat meteen aanslaat.

Reilhofs zangcarrière zit de voorbije jaren in de lift. Hij is steeds vaker te horen op de radio, is regelmatig te zien op Ment TV en zijn recente clip haalde een hoge en wekenlange notering in de ‘Vlaamse Hit Clips’. Daarnaast is Chris sinds enkele maanden, samen met zijn partner Isabelle, ook zaakvoerder van café/feestzaal De Wante in Ingelmunster. Daar hebben verschillende verenigingen hun lokaal en er worden heel wat evenementen georganiseerd. Naast zijn optredens overal te lande treedt Chris er ook zelf regelmatig op. Chris stelt zijn zaal ook graag ter beschikking van collega-artiesten voor evenementen als fanmiddagen. Tussen al die bezigheden door werkt Reilhof ook aan een nieuw album. ‘Leven zonder zorgen’ kan beluisterd en gedownload worden via alle gekende internetportals.