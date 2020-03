Cel met uitstel voor man partner van moeder sloeg en bedreigde Alexander Haezebrouck

19 maart 2020

11u06 0 Ingelmunster Een 26-jarige man uit Ledegem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel omdat hij de partner van zijn moeder tegen de grond heeft geduwd waardoor hij een zware schouderfractuur opliep.

De ruzie ontstond in de periode rond Kerstmis in 2016. De moeder van beklaagde had haar zoon verteld dat de relatie met haar partner niet meer goed verliep. Toen de zoon ’s avonds langsging bij de man en zijn moeder liep het uit de hand. Het kwam tot een handgemeen waarbij het slachtoffer een duw kreeg en tegen de salontafel viel. Hij liep een zware schouderfractuur op en raakte gewond aan zijn handen en voeten. Via de telefoon liet hij ook al eens weten hem kapot te maken. Naast de gevangenisstraf moet hij ook een geldboete van 400 euro betalen waarvan 200 euro effectief.