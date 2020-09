Café Wizzy’s nieuw op het Stationsplein Valentijn Dumoulein

11 september 2020

10u47 1 Ingelmunster Sinds kort heeft het Stationsplein in Ingelmunster met Wizzy’s er een nieuw café bij. Uitbaatster Louisa Verhelst (44) stak de zaak, die vroeger danscafé L’Amazonial was, in een heel nieuw kleedje.

“Ik heb al wat ervaring opgedaan in de horeca, maar vond het tijd voor een nieuwe uitdaging”, vertelt Louisa. “Hier op het Stationsplein, kreeg ik de kans om met een eigen zaak te beginnen en die doopte ik om tot Wizzy’s, een verwijzing naar hoe vrienden en klanten mij noemen. Ik heb de zaak volledig verbouwd en in een nieuw kleedje gestopt. Door de coronacrisis ben ik ook iets langer dan gepland open gegaan. De huidige situatie is niet fijn, maar ik ben al blij dat we open mogen zijn. Nu mag het nog niet, maar zodra de maatregelen versoepelen wil ik van Wizzy’s een nachtcafé maken. Een DJ zal muziek draaien en je zal hier geregeld kunnen dansen. We gaan ook voetbalwedstrijden uitzenden. Buiten hebben we een aangenaam terras en op termijn zal dat nog een grotere meerwaarde zijn want de stationsomgeving voor de deur wordt ook helemaal vernieuwd.” Het assortiment in de zaak varieert van bier en frisdrank tot wijn, bubbels, sterkte drank, mocktails en cocktails.

Wizzy’s is elke dag behalve dinsdag open van 16 tot 1 uur.