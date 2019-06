Café De Wante niet langer thuisbasis supportersclub Yves Lampaert Valentijn Dumoulein

26 juni 2019

15u36

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Ingelmunster De tijdritwinst van Yves Lampaert in de Ronde van Zwitserland is de laatste die in café De Wante gevierd werd. De kroeg langs het kanaal in de Gentstraat wil zich meer focussen op muziek en dus gaat supportersclub Forza Lampaert op zoek naar andere horecazaken om bij winst een feestje te bouwen.

Café De Wante was na elke overwinning van ‘Lampie’ dé plaats om te komen vieren. Vooral de winst van de Ingelmunsterse wielrenner op het BK in Binche vorig jaar en het feestje dat daarop in De Wante volgde, zal veel supporters nog lang heugen. Ondertussen is er echter een wissel van waard in het café. José Bourgeois gooide de handdoek wegens ziekte in de ring en zanger Chris Reilhof nam het roer over. “We hebben in samenspraak met de uitbater beslist om andere oorden op te zoeken”, bevestigt Andy Vroman van supportersclub Forza Lampaert. “Onze club telt vandaag ruim zeshonderd leden en bij een feestje daagden er toch al makkelijk honderd fans op. Chris wil zich meer toeleggen op het muzikale in zijn zaak en dat begrijpen we. We zijn in alle vriendschap uit elkaar gegaan.”

Naar verschillende cafés

Welk café de volgende thuisbasis van de club wordt, staat nog niet vast. “Voorlopig houden we vast dat we bij winst gewoon telkens in een ander café zullen vieren. Op die manier kunnen verschillende cafés een graantje meepikken, want we komen soms met een paar honderd man ergens toe”, vertelt Andy. “Voor het Belgisch Kampioenschap van nu zondag in Gent hebben we alvast de brasserie van de gemeente in de Bollewerpstraat gehuurd. Daar ontbijten we zondagochtend, waarna we met zes volle bussen naar Drongen vertrekken, waar we hopen dat Yves zijn Belgische titel kan verlengen. We voorzien er alvast hetzelfde fandorp dat vorig jaar zo’n indruk op iedereen maakte. Moest Yves ’s avonds op het hoogste schavotje staan, dan vieren we dat daarna ook in de brasserie. Hij heeft alvast beloofd om sowieso eens langs te komen.”

Wie weet kunnen de fans donderdag al op een nieuwe locatie vieren. Dan staat het BK Tijdrijden in Middelkerke op het programma en Lampaert is één van de favorieten.