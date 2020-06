Café Bockor Gravenhof ook weer open: “Uitbreidingswerken pas in het najaar klaar” Valentijn Dumoulein

09 juni 2020

12u20 0 Ingelmunster Ook in Ingelmunster trekt het horecaleven zich weer op gang. In café Bockor Gravenhof aan het Marktplein in Ingelmunster vertoefden al de eerste klanten. Uitbater Bart Uyttenhove was wat zenuwachtig voor zijn eerste dag, maar is blij dat hij weer kan openen.

Normaal zou het Gravenhof deze zomer uitbreiden, maar door de coronacrisis hebben die werken vertraging opgelopen. “Brouwerij Omer Vander Ghinste heeft het vroegere café De Gouden Leeuw (later zat er nog even een pittazaak, ndvr) naast ons pand gekocht”, zegt Bart. “Bedoeling is dat we de muur slopen en zo meteen heel wat extra zitruimte voor onze klanten creëren. De werken zijn gestart, maar door de lockdown zullen ze pas in het najaar achter de rug zijn. Spijtig, want de extra ruimte konden we nu wel goed gebruiken. We maken er in ieder geval toch het beste van en bedienen onze klanten met de nodige veiligheidsmaatregelen. Zo draag ik een gezichtsschild als ik orders kom opnemen.”

Klanten Dieter en Vincent nuttigden er alvast hun eerste pintje. “Je kunt overal een biertje drinken, maar op café gaan, betekent ook sociaal contact en dat hebben we echt gemist. We hebben elkaar hier als stamgasten leren kennen en zijn blij dat we weer in onze vertrouwde kroeg terecht kunnen.” Bockor Gravenhof is ook een supporterslokaal voor Club Brugge en de Ingelmunsterse wielrenner Yves Lampaert. “We hopen op een goede bekerfinale deze zomer en een paar overwinningen voor Lampie in het najaar, zodat we dat hier nadien goed kunnen vieren”, kijkt Bart uit naar de rest van het jaar.