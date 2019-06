Buurt protesteert tegen mogelijke evenementen aan kanaalzone Valentijn Dumoulein

19 juni 2019

13u30

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Ingelmunster Een groep buurtbewoners uit de zone tussen de Stations- en Waterstraat protesteert tegen de plannen van de gemeente om op termijn de voormalige site van bouwstoffen Desmet ook te grbeuiken voor evenementen. Een van hen dient klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De gemeente wil de zone aan het kanaal, vlakbij de nieuwe Dorpsbrug, een groene en attractieve invulling met toeristische mogelijkheden geven, waaronder waterrecreatie. Concreet zijn die plannen nog niet. De gemeente moet daarover nog samenzitten met De Vlaamse Waterweg, dat mee betaalt. Dat de gemeente er ook evenementen wil organiseren, stoot op protest bij een groepje buurtbewoners. “Na een gesprek met de burgemeester blijkt dat de gemeente hier vooral kleinere muziekconcerten in open lucht wil laten plaatsvinden”, zeggen inwoners Jan Desal en Etienne Timperman. “Denk maar aan optredens voor de Vlaamse Feestdag, orkesten van fanfares, Studio Kontrabas en concerten van kunstkroeg De Fagot. Hoewel we deze initiatieven genegen zijn, zullen deze een impact hebben op vlak van geluidshinder, verkeer, netheid,... Bovendien is dit een gebied waar het verblijfskarakter primeert. In ons gesprek stelde de burgemeester dat het woordje ‘recreatie’ ingevuld kan worden met de organisatie van ‘zachtere’ muziekevenementen.”

Petitie

Er circuleert ondertussen een petitie, die al achttien keer getekend is, maar Jan wil nog een stap verder gaan. “Ik ga klacht indienen bij de Vlaamse overheid omdat deze plannen in strijd zijn met wat in het ruimtelijk uitvoeringsplan staat”, meent hij. “Er zijn genoeg juridische argumenten om dit aan te vechten.”

Oppositiepartijen CD&V en sp.a + steunen de oproep van de buurtbewoners, maar burgemeester Kurt Windels (De Brug) blijft bij de beslissing. “Als we dit al niet meer mogen toelaten, mag je nergens in de gemeente nog evenementen organiseren omdat ze altijd wel bij iemand overlast zullen veroorzaken”, reageert hij. “We zullen er op toe zien dat het geluid altijd binnen de perken blijft.”