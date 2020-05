Buurt klaagt over hinder van houtverwerkend bedrijf, gemeente en zaakvoerder plannen maatregelen Sam Vanacker

20 mei 2020

11u45 0 Ingelmunster De bewoners van de Boswijk en de Bloemenwijk klagen over hinder van het houtverwerkend bedrijf Bimatra in de Industrielaan. De buurtbewoners spreken van geurhinder, stofhinder, brandgevaar en geluidsoverlast. De zaakvoerder plant alvast geluidswerende maatregelen.

Raadslid Kurt Soenens (sp.a+), die zelf in de betrokken wijk woont, trok aan de alarmbel tijdens de gemeenteraad dinsdag. “De voorbije weken werd ik door verschillende mensen uit de wijk aangesproken over het houtverwerkend bedrijf. Een veertigtal mensen ondervinden last. Er is sprake van geurhinder, stofhinder, brandgevaar en geluidsoverlast. Die klachten zijn ook bij het schepencollege terecht gekomen, maar pas nadat ik het punt liet agenderen kwam er een reactie.”

Burgemeester Kurt Windels (De Brug) neemt de klachten naar eigen zeggen ernstig. “Alle begrip voor de buurtbewoners en we gaan een compromis proberen te zoeken. Het bedrijf is pas actief sinds 2016 en in augustus vorig jaar werd een tijdelijke vergunning van een jaar verleend voor het hakselen van hout. Toen werd ook een geluidsmeting opgelegd, maar de resultaten ervan kregen we nu pas binnen. En daaruit blijkt dat de normen effectief op een van de twee meetpunten licht overschreden worden.”

Het probleem is dat we buiten met grote mobiele hakselaars werken, terwijl door de coronacrisis ook veel meer mensen thuis in de tuin zitten.” Zaakvoerder Bart De Clerck

Vaste hakselmachine op komst

Zaakvoerder Bart De Clerck zelf belooft maatregelen. “We zijn zeker niet doof voor de zorgen van de buurt. Het probleem is dat we buiten met grote mobiele hakselaars werken, terwijl door de coronacrisis ook veel meer mensen thuis in de tuin zitten. Aan het begin van de coronacrisis hadden we toevallig een hakselaar op de koer met een defect aan, wat voor extra geluidshinder zorgde. Maar nu hebben we stevig geïnvesteerd in een grote vaste hakselaar met een elektrische motor. Die machine wordt in de loop van het najaar geleverd. Een elektrische motor maakt sowieso al minder geluid, terwijl we rondom de hakselaar ook geluidsabsorberende panelen gaan zetten. De hakseling helemaal naar binnen brengen ligt moeilijk omdat we halfopen loodsen gebruiken zodat het hout kan drogen.”

Soenens vroeg de gemeente dinsdagavond nog om niet alleen de tijdelijke vergunning voor het hakselen te herbekijken, maar ook een oplossing te zoeken voor de andere problemen. “Eind maart woedde er nog een hardnekkige brand in de houtsnippers. De brandweer was uren zoet met blussen. Het brandgevaar en de klachten over geurhinder en stofhinder staan los van de vergunning voor het hakselen. We vragen aan de gemeente om alle klachten grondig te onderzoeken en gepaste maatregelen te nemen.”