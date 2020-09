Buurt hekelt uitblijven maatregelen rond overlast houtverwerkend bedrijf Valentijn Dumoulein

25 september 2020

12u11 0 Ingelmunster Raadslid Kurt Soenens (Sp.a+) kaartte op de gemeenteraad de aanhoudende overlast van houtverwerkend bedrijf Bimatra aan. In het voorjaar trok hij al eens aan de alarmbel, waarop het bedrijf en de gemeente maatregelen beloofden. “Maar daar is nog maar weinig van in huis gekomen”, aldus Soenens.

Bewoners van de Bos- en Bloemenwijk klagen al langer over hinder van het bedrijf in de Industrielaan. Ze spreken van geur-, stof- en geluidshinder. “Er werd overleg met de buurt beloofd, maar dat is er nooit gekomen”, foetert Kurt Soenens, die zelf in de buurt woont. “Door de houding van Bimatra is ons vertrouwen nu volledig weg. Er is een nieuwe aanvraag ingediend voor het gebruik van een hakselaar aangedreven door een elektromotor, maar daarin kunnen ze niet aantonen dat het geluid binnen de normen zal vallen en bovendien willen ze nu bijna elke dag hakselen. We vragen de gemeente dan ook om die nieuwe aanvraag niet zomaar goed te keuren.”

Tijdens het openbaar onderzoek rond de nieuwe aanvraag kwamen 71 bezwaren bij het gemeentebestuur binnen. Het college moet tegen 26 november een beslissing nemen. Op de raad las burgemeester Kurt Windels (De Brug) een brief van zaakvoerder Bart De Clercq voor. “Om de problemen met geluidsoverlast aan te pakken hebben we geïnvesteerd in een verlenging van onze betonnen muur in zuidwestelijke richting. Sinds juni is er ook niet meer op ons terrein gechipt om de overlast te beperken. Wat onze nieuwe chipper betreft zal die al veel minder geluid produceren door zijn elektromotor. De machine zelf wordt ook ingekast met akoestische sandwichpanelen, die een geluidsreductie van 35 decibel opleveren.” Wat de stofhinder betreft nodig ik de buurt uit om hier een kijkje te komen nemen, want wij hebben hier geen stof meer liggen. We willen er alles aan doen om de overlast te beperken”, besluit zaakvoerder Bart De Clerck.