Burgemeester veilt ‘foute avond’ op schlagerfestival voor goede doel Valentijn Dumoulein

17 december 2019

14u05 2 Ingelmunster Wie wil ontdekken of burgemeester Kurt Windels de polonaise kan dansen of ‘Laat de zon in je hart’ van Willy Sommers kan meezingen, kan dat op 14 maart ontdekken. De burgemeester veilt namelijk een ‘foute avond’ in zijn gezelschap en op zijn kosten op de Euro Schlager Parade in Torhout.

De veiling verloopt ten voordele van radiomarathon Studio Kontrabas, die donderdag start. De opbrengst storten zij op hun beurt via De Warmste Week door aan twee goede doelen. Windels is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder veilde hij al een barbecuenamiddag en een etentje op de bovenste verdieping van de Valoratoren. Dit keer dus een avondje uit. “”Vier vrienden kunnen mee naar het fantastische schlagerfestival”, zegt hij. “De taxi, het toegangsticket en de drankjes zijn inbegrepen. De line-up is om van te snoepen met Christoff, Vader Abraham, Swoop, Jettie Pallettie, Yves Segers, Laura Lynn en Luc Steeno.” Bieden kan tot zaterdag 22.30 uur. Het hoogste bod staat momenteel op 202,50 euro. Bieden kan op eBay.