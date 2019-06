Buitenschoolse kinderopvang Villa Max blijft groeien VDI

Bron: VDI 0 Ingelmunster Buitenschoolse kinderopvang Villa Max blijft groeien. In 2018 steeg het aantal kinderen opnieuw, zo blijkt uit het jaarverslag dat besproken werd tijdens de gemeenteraad.

2018 was het eerste jaar waarbij Villa Max de kinderopvang volledig in de nieuwbouw kon organiseren. Het aantal oudervennoten steeg naar 170, een stijging met 31 nieuwe leden. Villa Max opende vorig jaar de deuren op 32 woensdagnamiddagen, 10 vrije schooldagen en 68 vakantiedagen. Het aantal kinderen steeg op woensdagnamiddag van 1.008 naar 1.195, op vrije schooldagen van 147 naar 272 en tijdens vakantiedagen van 2.170 naar 3.405. “Deze cijfers tonen duidelijk aan dat Villa Max tegemoet komt aan de maatschappelijke behoefte van kwalitatieve buitenschoolse opvang”, aldus schepen van kinderopvang Martine Verhamme.

Reserveringsplatform

Zeven personeelsleden staan in voor de opvang in Villa Max, de opvang voor en na school en over de middag in de Zon en de Wingerd en de busbegeleiding voor leerlingen van de Zon. “Het personeel volgt regelmatig opleidingen, onder andere om een kwalitatieve opvang aan te bieden en om verder te digitaliseren om zo de werking nog efficiënter te maken”, verduidelijkt Martine. “Sinds april 2018 kunnen ouders via het reserveringsplatform van Kwandoo op één plaats kinderopvang, jeugd- en sportkampen reserveren.”

Vorig jaar liepen de uitgaven voor Villa Max nog wat op door een hogere bezetting. De hoofdbrok gaat naar de uitbetaling van het personeel. Maar er is ook budget nodig voor de werking, spel- en knutselmateriaal, enz. “Door het efficiënt inzetten van de middelen slaagt Villa Max erin om zowel de ouderbijdragen als de bijkomende opleg vanuit het gemeentebestuur aanvaardbaar te houden”, besluit Martine.