Brenda bakt na zeven jaar op school een laatste keer frietjes, kinderen bedanken haar met show Valentijn Dumoulein

27 juni 2019

15u42

Bron: Valentijn Dumoulein 5 Ingelmunster Het einde van het schooljaar is een feit en op de Centrumschool nemen niet alleen de kinderen afscheid. Brenda Vancoillie werkte zeven jaar trouw mee met de middagploeg en stond mee in voor het lekkere eten die er geserveerd werd. Donderdag bakte ze een laatste keer mee frietjes. De kinderen bedankten haar met een show.

De ene klas had tekeningen gemaakt, de andere bedankte Brenda met een leuk lied en er waren ook cadeautjes. Het personeelslid kreeg een gepersonaliseerde kookshort én een snoepmand als geschenkje mee naar huis. Een geëmotioneerd Brenda zag het allemaal met de glimlach aan en had even later alweer energie om de kinderen een andere verrassing te geven. Ze sprong bij een frietkraam dat de school voor de gelegenheid had laten komen.

Naamsverandering

De Centrumschool verandert volgend jaar ook van naam. Heel wat basisscholen uit de streek zijn voortaan verenigd in de Prizma-scholengroep en dat vertaalt zich voor sommige in een nieuwe naam. “Onze school krijgt de naam De Wegwijzer”, vertelt directeur Jo Windels. “Zowel onze vestiging in de Schoolstraat als die in de Oostrozebekestraat zullen die naam mee krijgen. We willen kinderen wegwijzers aanreiken en hen in de richting van hun talenten en kwaliteiten laten opgroeien.” Op de laatste schooldag volgt er een opdrachtenspel waarbij de kinderen de nieuwe naam samen zullen ‘puzzelen’.