Brandweer vele uren zoet met spontane brand van grote voorraad houtsnippers VHS

27 maart 2020

De brandweer rukte vrijdagmorgen iets voor 8 uur uit naar het bedrijf Bimatra, langs de Industrielaan in Ingelmunster. Daar was brand ontstaan in een gigantische berg aaneengekoekte houtsnippers. In het bedrijf zelf werd eerst geprobeerd om met een bulldozer delen van de houtsnippers open te trekken maar die klus bleek te gevaarlijk. De brandweer kwam dan maar bijspringen. Om de brand, temidden de berg houtsnippers, te kunnen blussen, moest de materie zoveel mogelijk worden opengetrokken. Die klus nam vele uren in beslag. Niemand raakte gewond.