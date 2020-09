Brandweer rukt uit voor… varken aan het spit VHS

07 september 2020

Een man die zondagmorgen vroeg een varkentje aan het spit aan het braden was, heeft de brandweer over de vloer gekregen. Een buurtbewoner had alarm geslagen toen hij iets voor 7.30 (!) uur in de Zwanestraat een rookpluim zag in de tuin van de ijverige kok. Het varkentje moest niet geblust worden, integendeel. Er was, figuurlijk gesproken, zelfs geen varkentje dat moest gewassen worden. De brandweer mocht onverrichterzake terugkeren naar de kazerne.