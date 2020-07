Brandweer krijgt nieuwe ladderwagen: “Beter uitgerust dan ooit” Hans Verbeke

04 juli 2020

Ingelmunster Je zal 'm nog niet direct in het straatbeeld zien - eerst moeten de brandweerlui nog leren werken met het nieuwe speeltje - maar in de Ingelmunsterse brandweerpost staat sinds vrijdagavond een gloednieuwe ladderwagen. Kostprijs: 700.000 euro. Het vroegere exemplaar toert nu ergens in Griekenland rond.

“Onze Iveco Magirus was einde loopbaan en werd geveild”, zegt majoor Wim Decoopman, dienstoverste in de brandweerpost Ingelmunster. “Zowat een jaar geleden werd de bestelbon ondertekend voor het juweeltje dat hier vrijdagavond werd binnengereden. Het voertuig is voorzien van de modernste technologieën. Zo kan de werkkorf met één druk op de knop volautomatisch voor de cabine op de grond worden gezet. Die korf kan vijf brandweermensen in volle uitrusting dragen. Op de korf kunnen zowel een automatische blusmonitor gemonteerd worden als een overdrukventilator om bijvoorbeeld rook uit een flat te blazen. De bijgeleverde brancard kan zowel op als in de korf vastgezet worden zodat een patiënt bij een horizontale evacuatie zo comfortabel mogelijk ontzet kan worden.”

Zelf lesgeven

Werken met een ladderwagen vereist kennis. “Normaal gezien was er een doorgedreven opleiding voorzien in Duitsland maar het coronavirus stak daar een stokje voor”, zegt Wim Decoopman. “Als alternatief kwam er een tweedaagse opleiding bij Somati Vehicles in Aalst. Het kernteam dat die opleiding volgde, gaat de opgedane kennis nu doorgeven aan andere leden van onze brandweerpost. We verwachten dat de chauffeurs en adderbedieners tegen het najaar opgeleid zijn. Vanaf dan zullen we onze aanwinst effectief inzetten.” Ook burgemeester Kurt Windels is onder de indruk van het nieuwe speeltje. “We zijn trots dat de brandweerzone Midwest koos voor Ingelmunster als standplaats voor deze ladderwagen. Met dit voertuig zijn onze brandweerlui beter uitgerust dan ooit, klaar om elke uitdaging aan te gaan.”

Rijke geschiedenis

Brandweer Ingelmunster heeft al een lange traditie van ladderwagens. Aanvankelijk was er een houten ladder op koetswielen voorhanden, in de jaren ’60 en ’70 was er een Chevrolet met wellicht ook al een Metz-ladderpakket. De gemeente kocht in de jaren ’80 een hoogtewerker aan op een Ford-chassis. “De iets oudere postleden herinneren zich nog levendig de uitrukken met deze elevator waar achter de cabine in open lucht een zitbank gemonteerd was”, zegt Wim Decoopman. “Meer dan eens sprongen brandweerlieden zo nog op de wagen toen hij de kazerne verliet. De komst van de Iveco Magirus-ladder die nu is vervangen, luidde eind de jaren ’90 een totaal andere manier van werken in. Het voertuig beschikte over een voor die tijd revolutionaire knikarm, waarmee zowel de voordelen van een ladderwagen als elevator gecombineerd konden worden. Ook bij het nieuwe exemplaar is dat het geval.”