Brandstofleiding van vrachtwagen begeeft het: mazoutspoor van 2,5 kilometer VHS

15 oktober 2019

15u32 1

Bij de brandweer liep dinsdag op de middag een oproep binnen voor een mazoutspoor in verschillende straten van het Ingelmunsterse centrum, meerbepaald van aan de Wantebrug tot aan het vleesverwerkend bedrijf Dobbels langs de Izegemstraat. Een vrachtwagen van de versnijderij De Stoop uit Waregem kreeg er te kampen met een losgesprongen brandstofleiding. Zonder dat de chauffeur dat merkte, gutste de dieselbrandstof op straat over een afstand van net geen 2,5 kilometer, waar de vrachtwagen had stilgestaan, was de vervuiling het grootst. De chauffeur merkte pas wat er aan de hand was op de parking van het vleesbedrijf Dobbels. Daar sloeg hij alarm. Een technicus kwam het euvel herstellen. De brandweer zette een sproeiwagen in om met detergenten de dieselbrandstof op de rijweg te neutraliseren. Dat zorgde voor lichte verkeershinder.