Bouwvakkers en passante reanimeren bejaarde wielertoerist met hartaanval Hans Verbeke

22 mei 2019

19u32 16 Ingelmunster Joshua Baert (30) en Laurens Decoopman (27), twee bouwvakkers uit Izegem die woensdag aan de slag waren in Ingelmunster, hebben een wielertoerist kunnen reanimeren die na een hartaanval in de gracht was terechtgekomen. Ook passante Marijke Lannoo (62) uit Hulste hielp mee. Voor zover woensdagavond bekend, heeft de 80-jarige man uit Pittem het overleefd.

De bejaarde wielertoerist, André Van Eyghen uit Pittem, reed in de Meersstraat in Ingelmunster toen hij plots getroffen werd door een hartaanval. “We waren aan een nieuwbouwwoning materiaal aan het klaarleggen toen we iets vreemds hoorden”, zeggen Joshua Baert en Laurens Decoopman. “We zijn naar de straat gerend om te zien wat er gaande was en zagen de man in de gracht liggen, onder zijn fiets.”

De bouwvakkers haalden het slachtoffer uit de gracht en Laurens startte met mond-op-mondbeademing. “Ik had het wel eens op tv gezien, maar nog nooit zelf gedaan”, zegt de man. “Toch lukte het vrij aardig.” Joshua liep ondertussen naar een woning vlakbij om alarm te slaan. Marijke Lannoo (62) uit Hulste, die net op bezoek kwam bij haar zoon Bjorn die vlakbij woont, sprong bij. De vrouw, die ooit een reanimatiecursus volgde, deed hartmassage. “Zij spoorde me ook aan te blijven proberen”, gaat Laurens verder. “Dat was best lastig, maar we hebben volgehouden tot de ziekenwagen en het MUG-team er waren.”

In kritieke toestand

De hulpverleners namen daarna over. “Na een tijdje had die man weer een hartslag”, weet Laurens. “Dat was een positief teken, maar het was duidelijk dat zijn toestand niet al te best was.” André Van Eyghen werd naar de Sint-Jozefskliniek in Izegem overgebracht. Woensdagavond was zijn toestand nog kritiek.