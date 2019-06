Bouw nieuwe Dorpsbrug loopt mogelijk maanden vertraging op: “Nieuwjaar halen we sowieso niet” Ook Studio Kontrabas moet mogelijk andere locatie zoeken voor radiomarathon VDI

18 juni 2019

21u27

Bron: VDI 41 Ingelmunster De bouw van de nieuwe Dorpsbrug in Ingelmunster zal mogelijk een paar maanden vertraging oplopen. Dat blijkt na een onderzoek van de bouwheer en een nieuwe prognose van het studiebureau. De bouw van de nieuwe Dorpsbrug in Ingelmunster zal mogelijk een paar maanden vertraging oplopen. Dat blijkt na een onderzoek van de bouwheer en een nieuwe prognose van het studiebureau. Twee weken geleden maakt het meest recent gegoten deel van de brug zich zomaar los van de steunpijlers.

Op zaterdag 8 juni rond 8 uur schrok een luide knal de stationsbuurt op. Een van de oplegtoestellen, waar de brug in aanbouw tijdelijk op rust, was losgekomen. Tussen dat oplegtoestel en het beton gaapt nu een gat van een halve meter. Het incident en de speculatie over een mogelijke vertraging was de voorbije dagen het gespreksonderwerp in de gemeente, maar de Vlaamse Waterweg schepte op de gemeenteraad van dinsdagavond duidelijkheid.

Uitzetting beton

Het was Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Bovenschelde, kwam het nieuws meedelen. Niet alleen de gemeenteraadsleden waren benieuwd naar een stand van zaken, maar er daagden ook heel wat inwoners uit de omgeving van de werf van de Dorpsbrug op. “Deze week trekken we de Dorpsbrug terug in positie”, vertelt hij. “Al op vrijdagavond hadden we vastgesteld dat de brug doorboog nadat er donderdag een tweede lading beton was gestort. De uitzetting van het beton was groter dan verwacht en daardoor zijn de bouten gesprongen. Onze projectleiders maken zich sterk dat er geen grote schade aan de brug is. Aan de staalstructuur is er alvast niks. Het is nu zaak de brug terug recht te trekken en in zijn oorspronkelijke positie te plaatsen. Daarna volgen nog extra controlemetingen en inspecties. Pas na het bouwverlof zal er nog meer beton gestort worden.”

Veiligheid

Door het voorval komt de timing van het project toch in het gedrang. “Onze marge was sowieso al krap en door dit incident is die helemaal verdwenen”, beaamt het afdelingshoofd. “We willen eerlijk zijn en ik moet dan ook toegeven dat het we de nieuwe Dorpsbrug niet tegen Nieuwjaar zullen kunnen afwerken. De veiligheid en het comfort van de gebruiker staan voorop. Hoeveel vertraging we hebben opgelopen, kan ik nog niet zeggen. Dat kan enkele weken zijn, maar evengoed is de brug pas afgewerkt in januari, februari of maart. Dat moet de tijd nog uitwijzen.”

Het afdelingshoofd verzekert ook dat het opmaken van schadedossiers geen invloed zal hebben op de timing. “Dat staat er los van. Experts zullen moeten bepalen op wie de schade verhaald moet worden, maar het belangrijkste is dat de werken nu weer verder kunnen gaan.”

Studio Kontrabas

Het verschuiven van de timing betekent ook dat de werf van de Dorpsbrug eind dit jaar nog in gebruik zal zijn. Eerder maakten de organisatoren van radiomarathon Studio Kontrabas bekend dat ze radio zouden maken van onder de afgewerkte Dorpsbrug. Vraag blijft of dat nog mogelijk zal zijn. “Dat zal moeilijk worden”, beseft burgemeester Kurt Windels (De Brug). Mogelijk moet het evenement dus op zoek naar een nieuwe locatie. “Donderdag staat er een spoedoverleg met ons team gepland om onze mogelijkheden te bekijken”, reageert Kevin Samyn van Studio Kontrabas. “Het zal in elk geval een impact hebben, maar hoe groot die zal zijn, weten we nog niet.”