Bouw dorpsbrug Ingelmunster gaat laatste fase in Valentijn Dumoulein

17 juni 2020

13u14 1 Ingelmunster De bouw van de nieuwe dorpsbrug in Ingelmunster is zijn laatste fase ingegaan. Begin juli kan de brug als alles goed open gaan.

“Momenteel werkt de aannemer het lichtrooster in het midden, de stootranden en de leuningen af”, zegt schepen van openbare werken Jan Rosseel (N-VA). “Binnenkort krijgt de brug een wegdek in asfalt, als het weer meezit. Op 6 en 7 juli volgen stabiliteitstesten: 24 volgeladen vrachtwagens verdelen dan hun gewicht over de brug in zeven verschillende opstellingen. Als de resultaten van die testen goed zijn, gaat de brug terug open voor alle verkeer.”

Ondertussen kan je nog tot 26 juni stemmen over een nieuwe naam voor de dorpsbrug.