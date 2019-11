Botsing met tractor zorgt voor verkeerschaos in Ingelmunster LSI

14 november 2019

12u33

Ingelmunster Een botsing tussen een auto en een tractor op de rotonde van het Vliegend Peerd in Ingelmunster heeft donderdagochtend in en rond de gemeente voor een verkeerschaos gezorgd. De rotonde is cruciaal voor de omleidingen rond de wegenwerken die in de gemeente aan de gang zijn.

Door werken voor een nieuwe centrumbrug en heraanleg van de Oostrozebekestraat in Ingelmunster is dezer dagen enkel de Wantebrug beschikbaar voor automobilisten die op weg naar hun werk het kanaal moeten oversteken. De rotonde aan de Oostrozebeke- en Gentstraat en Ingelmunstersesteenweg is cruciaal voor de doorstroming van het verkeer. Precies op die rotonde kwam het donderdagochtend tot een botsing tussen een auto en een tractor. Het lichamelijke leed bleef beperkt tot een lichtgewonde automobilist maar de takeling van de tractor bleek een hele klus. De as van de tractor was gebroken. Het duurde zo’n twee uren vooraleer het karwei achter de rug was. Dat zorgde in de ochtendspits voor een verkeerschaos met lange files van het station tot de bewuste rotonde, in de Oostrozebekestraat en op het alternatieve parcours via Emelgem (Izegem).