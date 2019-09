Bollewerpstraat zes weken onderbroken VDI

20 september 2019

13u24 3 Ingelmunster Vanaf dinsdag 24 september is de Bollewerpstraat volledig onderbroken ter hoogte van het sportcentrum voor rioleringswerken. Deze werkzaamheden zullen 6 weken duren.

De werken kaderen in de rioleringswerken van Aquafin om het afvalwater dat nu nog ongezuiverd in de Meusbroekbeek belandt aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Vanaf 24 september is het sportcentrum bereikbaar voor voetgangers en fietsers via de doorsteek ter hoogte van Bollewerpstraat 46. Leveranciers kunnen het sportcentrum bereiken via de groene poort langs de Ring, vlakbij de voetgangerstunnel. Met de wagen raak je enkel via de Ring aan het sportcentrum. De parking voor het sportcentrum is momenteel niet bereikbaar. Parkeren kan langs de Ring of op de parkings in de buurt. Het garagestraatje in de Hinnebilkstraat blijft bereikbaar via de Schoolstraat, uitrijden kan via de Jan Breydelstraat. Het garagestraatje in de Bollewerpstraat is niet toegankelijk tijdens de werken.