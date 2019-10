BK tijdrijden in 2021 toch in Ingelmunster. Yves Lampaert: “Betere motivatie kan ik niet hebben” Valentijn Dumoulein

07 oktober 2019

17u21 0 Ingelmunster De vraag was al langer gesteld, maar op het antwoord bleef het even wachten. Tot nu. Ingelmunster stapt mee in de organisatie van een reeks Belgische kampioenschappen wielrennen en neemt in 2021 het luik tijdrijden voor zich. In 2023 volgt het BK voor elites op de weg in Izegem. Boegbeelden van de campagnes worden wielrenners Yves Lampaert en Tim Declercq.

Even terugspoelen. In september vorig jaar koesterden Izegem en Lendelede plannen om respectievelijk het Belgisch kampioenschap op de weg en dat voor nieuwelingen te organiseren. Aan Ingelmunster stelden ze de vraag om het tijdrijden te ontvangen. Daar duurde het iets meer dan een jaar voor de bevestiging kwam. “Logisch ook, want zo’n beslissing mag je niet vlug nemen”, meent de Ingelmunsterse sportschepen Jan Rosseel. “We stelden onze beslissing uit tot na de gemeenteraadsverkiezingen, zodat een nieuw bestuur het voorstel kon bekijken. Na een grondige evaluatie van de pro’s en contra’s en het berekenen van de financiële impact zien we de organisatie zeker zitten.”

Jaar van de fiets

Het parcours, dat nog niet vastligt, start en eindigt in Ingelmunster. “Met een doortocht in Izegem”, weten Jan Rosseel en zijn Izegemse collega Lothar Feys. “Omgekeerd zal in 2023 de wegrit die start in Izegem ook langs de Ingelmunsterse markt passeren.” Beide gemeentes maakten in hun beleidsplan al duidelijk dat ze de fiets belangrijk vinden. In Izegem willen ze er in 2023 zelfs een heus ‘Jaar van de fiets’ met allerlei activiteiten van maken.

“Thuisvoordeel”

De Ingelmunsterse wielrenner Yves Lampaert is alvast verheugd dat het BK naar zijn thuisgemeente komt. “Zeker nu de discipline aan populariteit wint en er heel wat kandidaten voor de titel zijn”, meent hij. “Het wordt een spannende strijd, maar ik heb straks gelukkig thuisvoordeel en ik ben er van overtuigd dat de supporters massaal present zullen tekenen. Een betere motivatie om met goede benen aan de start te staan kan ik niet hebben.” Ook zijn Deceuninck-Quick-Step-ploegmaat Tim Declercq kijkt er naar uit. Izegem zal hem om advies vragen voor het parcours op de weg. “Ik zie wel iets in een lus van 100 kilometer richting Heuvelland”, zegt hij. “Daarna kan je nog 160 kilometer in eigen contreien rijden. Daar is ook meer zuidwestenwind en het zou leuk zijn moest de Kemmelberg in het parcours zitten.”

Fandorp op Marktplein

Ook supportersclub Forza Lampaert is heel tevreden met het nieuws. “We kijken er enorm naar uit om na de superleuke verplaatsingen van de afgelopen jaren, ook eens ons fantastisch Forza Lampaert-fandorp neer te poten op ons eigen Marktplein. We maken er een groot wielerfeest van voor alle supporters en hopen op veel aanwezigen met gesmeerde stembanden om Yves mee vooruit te duwen”, aldus Heide Vandekerkhove van Forza Lampaert.

Om de BK’s te morgen organiseren legt Izegem 260.000 euro op tafel. Ingelmunster neemt voor het BK tijdrijden 25.000 euro voor zijn rekening en betaalt nog eens 10.000 euro voor een passage tijdens het BK op de weg in 2023. “Dit is enkel het geld dat betaald is om dit te mogen organiseren”, verduidelijkt Lothar Feys. “Voor de organisatie zelf zijn er ook nog heel wat kosten, maar we maken ons sterk dat we met sponsoring en VIP-formules hier een win-winsituatie voor iedereen van kunnen maken.

Ingelmunster wil alvast Forza Lampaert en lokale wielertoeristenclubs inschakelen om mee te helpen tijdens het BK tijdrijden. Izegem zal voor het BK op de weg een sport- en evenementenbureau onder de arm nemen.