Bibliotheek sluit tijdelijk de deuren Valentijn Dumoulein

18 februari 2020

14u17 1 Ingelmunster De Ingelmunsterse bibliotheek in de Schoolstraat schakelt over op een nieuw softwarepakket en daarom sluit ze in maart tijdelijk de deuren.

Voor de bezoekers verandert er niets, het is vooral de software achter de schermen die verandert. Om de nieuwe software grondig uit te testen en de medewerkers op te leiden, sluit de bibliotheek even de deuren van maandag 23 maart tot zaterdag 28 maart. Op 28 maart gaat de bib om 14 uur weer open.

Wil je graag nieuwe (e-)boeken lezen tijdens de sluitingsperiode of paasvakantie? Vraag deze dan aan voor 9 maart. Daarna is invoeren in de catalogus niet meer mogelijk. Van 23 tot 28 maart is de bibliotheek gesloten. Je kunt dan geen materialen lenen, verlengen of reserveren, ook niet online. Het zal dan ook niet mogelijk zijn boeken binnen te brengen via de balie of inleverbus. Vanaf 2 maart tot na de sluiting bedraagt de uitleentermijn tijdelijk zes weken en kun je tot twintig boeken ontlenen.