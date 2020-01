Bib verandert even in een arcadehal met videospelletjes Valentijn Dumoulein

14 januari 2020

16u36 1 Ingelmunster De bibliotheek in de Schoolstraat verandert van maandag 27 januari tot en met zaterdag 1 februari in een arcadehal. Je kan er drie videospelletjes spelen. De games zijn eenvoudig, maar wel met een creatieve en artistieke insteek.

Een van de spelletjes is Diaspora, waarbij je met maximum vier spelers een gevaarlijke reis als vluchteling naar een nieuwe bestemming maakt. Een tweede spel is ‘Spelfabriek’, waarmee je balanceert op de grens tussen de digitale en niet-digitale wereld. Een speler en een creator werken samen in levels met blokken of manipuleren de logica met draaiknoppen. In het derde spel ‘Pico8’ kan je eenvoudig zelf games maken en uittesten.