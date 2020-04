Bib start met afhaalsysteem Valentijn Dumoulein

09 april 2020

13u27 2 Ingelmunster Heel wat mensen zitten momenteel noodgedwongen thuis of genieten van verlof tijdens de paasvakantie. Lezen is dan vaak een leuke optie. Omdat de bibliotheek van Ingelmunster net nu gesloten is, komt er een afhaalsysteem.

Lezers die lid zijn van de bibliotheek kunnen (luister)boeken reserveren op verschillende manieren. Ofwel geef je boekentitels door of een boekgenre die je graag leest. Je kan ook het leesniveau van je kind bezorgen. De bibliotheekmedewerkers zorgen dat er een pakket van maximum tien boeken klaarligt en geven je een seintje met je reserveringsnummer.

Reservaties geef je bij voorkeur door via bibliotheek@ingelmunster.be. Wie geen mailadres heeft, kan een seintje geven op 051/32.14.65 (elke werkdag tussen 9 en 12 uur en van 14 tot 17 uur. De catalogus bekijken kan via deze link. Ook dvd's kun je reserveren.

Gereserveerde boeken afhalen is mogelijk op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14 en 17 uur in de vergaderzaal van de bibliotheek in de Schoolstraat 35. Daar zullen de pakketten klaarliggen met het reservatienummer. Materialen terugbrengen kan alleen via de inleverbus aan de bibliotheek.