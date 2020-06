Bewoners Oostrozebekestraat beloond met ijsjes en aarbeien voor hun geduld Sam Vanacker

21 juni 2020

08u56 0 Ingelmunster Bijna drie jaar. Zo lang heeft de heraanleg van de Oostrozebekestraat in Ingelmunster geduurd. Een feestelijke heropening met alle bewoners samen zat er door de coronamaatregelen niet in, maar daar paste het gemeentebestuur een mouw aan. Met een ijskar en een bakfiets met aardbeien werd zaterdag de hele straat stapvoets afgereden.

“Het was een werk van lange adem, maar het resultaat mag er zijn. De straat transformeerde van een van de slechtste invalswegen in Vlaanderen tot een modelbaan. De werken hebben een grote inspanning gevraagd van de bewoners en daarom bedanken we iedereen met een kleine attentie”, aldus burgemeester Kurt Windels (De Brug). De burgemeester zat zelf achter het stuur van de ijskar. De bewoners konden het initiatief alvast smaken. Onder meer Ann Crombez genoot van een ijsje. “Ondanks de lange duur van de werken kunnen we zeker niet klagen. De communicatie vanuit de gemeente was steeds goed en ons bedrijf was zelfs quasi altijd bereikbaar tijdens de werken.”