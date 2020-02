Betty (van Big Brother) lanceert, na jaren stilte, nieuwe single CDR

02 februari 2020

20 jaar nadat Betty Owczarek (43) van zich liet spreken in de allereerste editie van Big Brother op vtm is de toenmalige slagersvrouw uit Ingelmunster helemaal terug. De voorbije zes jaar bleef ze weg uit de schijnwerpers, maar vorig jaar liet ze voor het eerst opnieuw van zich spreken dankzij een optreden tijdens Kamping Kitsch Club in Kortrijk. Dat smaakte naar meer en dit weekend lanceerde Betty met ‘Ik doe de deur dicht’ een nieuwe single die het ongetwijfeld goed zal doen tijdens carnaval en de après-ski. Bovendien is Betty er ook klaar voor om terug iedere tent of feestzaal op zijn kop zetten, net zoals vroeger. Tot slot is nu al zeker dat het niet bij die ene single zal blijven. Er is nu al een duet in de maak waarover er in april meer nieuws moet zijn.

Benieuwd naar Betty’s nieuwe single? Beluister hem hier: