Bestelwagen dierenasiel Hoop voor Zwervertjes op oprit gestolen LSI

26 februari 2020

14u10

Bron: LSI 0 Ingelmunster Op de oprit van de woning van initiatiefneemster Charlotte Debruyne in Ingelmunster is maandagnacht de witte bestelwagen van haar dierenasiel Hoop voor Zwervertjes gestolen. Een flinke streep door de rekening van het privédierenasiel. “Het is vooral jammer voor de honden en katten die we opvangen en die nu niet getransporteerd kunnen worden”, vindt Charlotte.

De witte bestelwagen van het merk Renault kon Charlotte Debruyne dankzij de opbrengst van een opendeurdag deels financieren. Voor haar privédierenasiel is het wagentje van groot belang. “Het wordt gebruikt om honden en katten te transporteren”, vertelt Charlotte. “Het voertuig stond op de oprit voor mijn deur in de Kortrijkstraat, maar is maandagnacht verdwenen. Wellicht kon de dader de autosleutel in mijn woning nemen en daarna wegrijden. Wie doet nu zoiets? Geld voor een nieuw voertuig is er voorlopig niet. Ik hoop nog altijd dat de wagen snel teruggevonden wordt.”

Charlotte diende klacht in bij de politie en verstuurde een oproep via sociale media in de hoop de wagen terug te vinden. Wie het voertuig met nummerplaat 1-WHP-376 opmerkt of weet waar het zich bevindt, kan contact opnemen met het asiel of de politie van de zone Midow. Wie Hoop voor Zwervertjes een duwtje in de rug wil geven, kan een storting doen op het rekeningnummer BE35 3770 7044 1437.