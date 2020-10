Beperkte hinder door werken in drie Ingelmunsterse straten Valentijn Dumoulein

09 oktober 2020

11u25 0 Ingelmunster De komende dagen is er in Ingelmunster in drie straten beperkte hinder voor het verkeer door wegenwerken.

Zo werkt Fluvius van 7 tot en met 16 oktober aan het hoogspanningsnet. Het doorgaand verkeer wordt er via verkeerslichten geregeld. In de Gentstraat is er van 13 tot en met 16 oktober hinder door het vervangen van de vangrails voor en na de Wantebrug. Ook daar zullen verkeerslichten staan.