Beperkte doorgang voor fietsers in Oostrozebekestraat VDI

29 mei 2019

11u09

Bron: VDI 0 Ingelmunster Door de werken voor de heraanleg van de Oostrozebekestraat wijzigt de situatie voor fieters er de komende weken.

Het is voor hen verboden te rijden richting Oostrozebeke en dat tussen het rondpunt met de Ring en de Fortstraat. Doordat daar momenteel werken bezig zijn op één rijvak is he ter niet veilig om te fietsen. Er is een omleiding via de Nijverheidstraat en Trakelweg. Fietsers komende vanuit Oostrozebeke mogen wel nog door tot aan het rondpunt met de Ring.