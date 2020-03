Bekaertvestigingen leggen productie door coronacrisis tijdelijk stil Valentijn Dumoulein

19 maart 2020

11u55 28 Ingelmunster Het personeel van staaldraadproducent Bekaert is minstens tot maandag technisch werkloos door onder andere een tekort aan ontsmettingsmiddelen op de werkvloer. Ook de regels rond voldoende afstand houden in het kader van het coronavirus bleken in sommige situaties moeilijk te handhaven.

“Er is beslist om het werk in de gegeven omstandigheden tijdelijk stil te leggen”, bevestigt woordvoerster Katelijn Bohez. “Het gaat om een combinatie van factoren. Enerzijds is er een tekort aan ontsmettingsmiddelen en dan heb ik het niet zozeer over handgel, maar specifieke middelen om cabines van heftrucks en dergelijke apparatuur te ontsmetten. Daarnaast is het ook moeilijk om in alle productieafdelingen de regels rond ‘social distancing’ te respecteren. Niet overal lukt het even goed om anderhalve meter van elkaar te werken. Daar doen we tijdelijk de deuren dicht in onze vestigingen in Zwevegem en Ingelmunster.”