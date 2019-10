Bejaarde man belandt in ondiepe gracht tijdens sanitaire stop VHS

24 oktober 2019

De hulpdiensten moesten donderdagnamiddag uitrukken naar de Beukendreef in Ingelmunster. Daar was iemand in het water gesukkeld. Een bejaarde man die in het vlakbij geleden rusthuis verblijft, was eropuit getrokken met zijn rollator. In de wandeldreef wilde hij even een sanitaire stop maken. Hij begaf zich naar de graskant, maar zakte weg in de mulle ondergrond. Zo belandde de man in een bescheiden gracht, waarin twintig centimeter water stond. Een voorbijganger merkte dat op en sloeg alarm. Enkele medewerkers van het rusthuis konden de doorweekte man vrij makkelijk uit de gracht halen. Ambulanciers brachten hem voor alle zekerheid toch even over naar de Izegemse Sint-Jozefskliniek.